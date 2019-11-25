Ставрополь, , 15:03 — REGNUM Заявки на строительство 134 объектов подали власти Ставрополья для участия в федеральной программе комплексного развития сельских территорий. Еще 116 заявок подано на реконструкцию и капитальный ремонт объектов сельской инфраструктуры, сообщили ИА REGNUM 25 ноября в пресс-службе губернатора края по итогам рабочего совещания правительства края.

В рамках программы до 2024 года планируется привлечь около 5 млрд рублей федеральных средств на строительство новых инфраструктурных объектов ЖКХ и учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта, а также порядка 3 млрд рублей на реконструкцию и ремонт.

Глава региона Владимир Владимиров, как отмечается, обратил особое внимание на необходимость использования возможностей программы для решения проблем водоснабжения сельских территорий. Он поручил подготовить график проведения работ по улучшению водоснабжения для получения федерального софинансирования.

«Всего для решения этой задачи в течение ближайших трёх лет требуется более 3 млрд рублей. Порядка 1 млрд рублей мы сможем направить из краевого бюджета. Еще 2 млрд рублей необходимо привлечь в рамках программы развития села», — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, для проектирования будущих объектов, которые войдут в комплексную программу, из краевого бюджета в текущем году было выделено 492 млн рублей. В настоящее время эта работа в регионе практически завершена.

Читайте также: Музеи и библиотеки отремонтируют в селах Ставрополья в 2020 году