Симферополь, 25 ноября 2019, 14:56 — REGNUM К 15 декабря власти Крыма распределят объём работы и зоны ответственности единых подрядчиков ремонта и строительства дорог на полуострове. Об этом 25 ноября журналистам сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма сообщил, что в республике нет угроз срыва сроков реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги.
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