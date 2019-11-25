Симферополь, , 14:56 — REGNUM К 15 декабря власти Крыма распределят объём работы и зоны ответственности единых подрядчиков ремонта и строительства дорог на полуострове. Об этом 25 ноября журналистам сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«Госпредприятие «Крымавтодор» возьмёт на себя обслуживание дорог. «Центродорстрой» будет работать в Симферополе, «ВАД» — в Керчи, Феодосии и так далее. До 15 декабря весь график объектов и зоны ответственности компаний полностью будут определены», — сообщил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма сообщил, что в республике нет угроз срыва сроков реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги.

Читайте ранее в этом сюжете: Аксёнов: в Крыму не сорвут нацпроект «Безопасные и качественные автодороги»