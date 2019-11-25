Бишкек, , 14:50 — REGNUM Правительство Киргизии разработало проект постановления о введении моратория на производство и реализацию пакетов, сумок, мешков и иных упаковочных материалов из полимерных пленок менее 20 мкм, предназначенных для населения. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает пресс-служба правительства.

Запрет планируют ввести для предотвращения загрязнения окружающей среды и сокращения объемов образующихся отходов от упаковочных пластиковых изделий.

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Правительство отмечает, что в Киргизии повсеместно используются упаковочные пакеты из полимерных материалов, которые, обычно, являются одноразовыми, а потому, стихийно накапливаясь в общественных местах, негативно влияют на экологию и санитарно-эпидемиологическую обстановку.

Сейчас на свалках республики накоплено около 16,4 млн тонн отходов, из которых 21% от общего объема — это пластиковые отходы.

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