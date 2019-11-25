Новосибирск, , 14:48 — REGNUM Новосибирское управление Федеральной антимонопольной службы РФ сообщило, что доводы о нарушении закона регионального оператора — ООО «Экология-Новосибирск» — будут рассматриваться повторно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Комиссией принято решение о передаче жалоб в соответствующее структурное подразделение Новосибирского ФАС России для рассмотрения заявленных доводов в рамках антимонопольного законодательства (ФЗ №135-ФЗ «О защите конкуренции»)», — уточнили в управлении.

Речь идёт о жалобах ООО «ЛаТранс», ООО «Линетт», ООО «Эко-Лайн» — на навязывание невыгодных условий договоров по транспортировке твёрдых коммунальных отходов. Доводов о нарушении при проведении аукционов заявлено не было.

Отмечается, что поскольку предусмотренная главой 6 закона №44-ФЗ процедура рассмотрения жалоб не распространяется на вопросы нарушения антимонопольного законодательства, жалобы признаны необоснованными.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале августа 2019 года новосибирские перевозчики твёрдых коммунальных отходов пожаловались в Федеральную антимонопольную службу на регионального оператора. Они заявили, что «Экология-Новосибирск», пользуясь монопольным положением, намерена оплачивать 40% выполненных перевозчиками работ, и только после проведения дополнительных проверок, что провоцирует рост долгов у транспортных компаний и может привести к банкротству.

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