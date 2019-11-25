Киев, , 14:43 — REGNUM Украинский «Нафтогаз» ответил российскому Газпрому на предложение о продлении контракта на транзит газа. Об этом 25 ноября сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

«Стороны должны продолжать обсуждать продолжение транзита по европейским правилам в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии», — говорится в ответе.

Отмечается также, что «Нафтогаз» готов рассмотреть вариант выплаты Газпромом $3 млрд по решению арбитража в виде поставок газа на указанную сумму.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Киев интересует только долгосрочный контракт на транзит российского газа через территорию Украины.

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