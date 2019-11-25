Киев, , 14:44 — REGNUM Украинская сторона допускает заключение договора по транзиту российского природного газа на год при соответствии его условий «европейским правилам». Об этом исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко написал 25 ноября в Facebook.

Он указал, что «Нафтогаз» ответил российскому Газпрому на предложение продлить газовый транзит. Сторонам следует обсуждать этот вопрос в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии, говорится в ответе украинской стороны.

«Компания «Нафтогаз» согласена с вариантом контракта на транзит, который предложил вице-президент европейской комиссии Марош Шевчович», — написал Витренко.

Как сообщало ИА REGNUM, «Нафтогаз» готов рассмотреть вариант выплаты Газпромом $3 млрд по решению арбитража в виде поставок газа на указанную сумму.