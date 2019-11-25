Нур-Султан, , 14:03 — REGNUM Акцизы на 1 литр бензина в Казахстане планируют поднять на 10 тенге ($0,026). Об этом заявил министр национальной экономики республики Руслан Даленов, сообщает издание BNews.

По его словам, ведомство уже разрабатывает соответствующее постановление. Новый акциз вступит в силу уже с 1 января 2020 года, отметил министр. По его словам, прибавка к акцизам на бензин не должна оказать существенного влияния на себестоимость продукции малого и среднего бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых восьми месяцев 2019 года стоимость бензина в Казахстане сократилась на 4,5%. Цена одного литра дизельного топлива и сжиженного газа уменьшилась на 0,9%.

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