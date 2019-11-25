Минск, , 13:48 — REGNUM Белорусский оборот внешней торговли товарами и услугами уменьшился по сравнению с январем-сентябрем 2018 года на 0,7%, в том числе экспорт — на 1,3%, импорт — на 0,1%. Объём внешнеторгового оборота за 9 месяцев составил почти $61,5 млрд с положительным для белорусской стороны сальдо в объёме $710,7 млн. Об этом говорится в опубликованном 25 ноября докладе министерства финансов Белоруссии о состоянии государственных финансов.

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Среди доходов консолидированного бюджета за 9 месяцев вывозные таможенные пошлины от экспорта добытой на территории Белоруссии сырой нефти составили 233,7 млн белорусских рублей, их удельный вес оценён в 0,8%, и это значительно меньше прошлогоднего показателя (299,8 млн и 1,1% соответственно). Вывозные таможенные пошлины от экспорта нефтепродуктов упали ещё больше — почти на треть, до 992 млн бел. руб. и 3,5% (почти 1,5 млрд бел. руб. и 5,6%, по данным за 2018 год).

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Минфин Белоруссии отметил, что профицит в размере поступлений вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты, согласно закону о республиканском бюджете на 2019 год, направлен на погашение части госдолга, а в оставшейся части «сохранен в остатках бюджета для финансирования предстоящих расходов». Вероятно, речь идёт об обслуживании внешнего госдолга и предвыборных программах в рамках президентской кампании.

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