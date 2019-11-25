Барнаул, 25 ноября 2019, 13:31 — REGNUM В Барнауле сегодня, 25 ноября, состоялось торжественное мероприятие: десятки сотрудников учреждений культуры Алтайского края (преимущественно театрально-концертных организаций) получили долгожданные ключи от квартир в специально построенном для них 17-этажном доме. Мероприятие провёл заместитель председателя правительства Алтайского края Денис Губин, сообщает официальный сайт региона.
Известно что этот дом на 126 квартир начали строить ещё в конце 2017 года. На данные цели из средств краевого бюджета было направлено почти 230 миллионов рублей. Также, жилье предусмотрено для работников образования и здравоохранения.
На прилегающей территории выполнено благоустройство: заасфальтированы подъезды к дому, брусчаткой вымощены дорожки, для оформления площадок завезены малые архитектурные формы, которые установят в теплое время. На каждом этаже нового дома размещено по четыре квартиры: однокомнатная, две двухкомнатные разной планировки и трехкомнатная. В квартирах уже выполнена чистовая отделка.
В числе счастливых обладателей нового жилья — артисты Алтайского музыкального театра Михаил и Юлия Лямины, артисты Государственного молодежного ансамбля песни и танца Алтая Степан и Яна Копилевичи, ведущие актеры Алтайского краевого театра драмы им. Василия Шукшина Анна и Дмитрий Плехановы.