Барнаул, , 13:31 — REGNUM В Барнауле сегодня, 25 ноября, состоялось торжественное мероприятие: десятки сотрудников учреждений культуры Алтайского края (преимущественно театрально-концертных организаций) получили долгожданные ключи от квартир в специально построенном для них 17-этажном доме. Мероприятие провёл заместитель председателя правительства Алтайского края Денис Губин, сообщает официальный сайт региона.

91 из 126 квартир получили сотрудники учреждений культуры Алтайского края Правительство Алтайского края

Известно что этот дом на 126 квартир начали строить ещё в конце 2017 года. На данные цели из средств краевого бюджета было направлено почти 230 миллионов рублей. Также, жилье предусмотрено для работников образования и здравоохранения.

На прилегающей территории выполнено благоустройство: заасфальтированы подъезды к дому, брусчаткой вымощены дорожки, для оформления площадок завезены малые архитектурные формы, которые установят в теплое время. На каждом этаже нового дома размещено по четыре квартиры: однокомнатная, две двухкомнатные разной планировки и трехкомнатная. В квартирах уже выполнена чистовая отделка.

В числе счастливых обладателей нового жилья — артисты Алтайского музыкального театра Михаил и Юлия Лямины, артисты Государственного молодежного ансамбля песни и танца Алтая Степан и Яна Копилевичи, ведущие актеры Алтайского краевого театра драмы им. Василия Шукшина Анна и Дмитрий Плехановы.