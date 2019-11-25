25 Ноября
 
13:54

Как отмечает пресс-служба правительства РФ, это первая встреча Дмитрия Медведева с новым главой финского правительства, сформированного в июне 2019 года по итогам парламентских выборов.

13:38

Финский премьер-министр рассказал, чего ждёт от встречи с Медведевым

Проблемы климата и защиты Балтийского моря намерен обсудить с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым глава правительства Финляндии Антти Ринне. Об этом Ринне рассказал перед своим визитом в Москву в интервью, опубликованном 25 ноября.

13:20

Дмитрий Медведев [Иван Шилов © ИА REGNUM]

13:17

Медведев 25 ноября проведёт переговоры с премьер-министром Финляндии