25 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев проводит в Москве встречу с премьер-министром Финляндии Антти Ринне. В повестке встречи — двусторонние проекты двух стран и отношения России с Евросоюзом.

Следует отметить, что, по данным Торгово-промышленной палаты России, на начало 2019 года объем прямых накопленных капиталовложений Финляндии в российскую экономику составил почти 4,5 млрд долларов, что превысило аналогичные показатели США, Китая, Японии и Италии.

С другой стороны, РФ работает с Финляндией по ряду двусторонних проектов, крупнейший из которых — строительство атомной электростанции «Ханхикиви-1». Оно должно начаться в 2021 году и принесёт России ожидаемый доход в объёме 17,5 млрд евро.

Тема отношений России с Евросоюзом, в свою очередь, получит особое значение в контексте нынешнего председательства Финляндии в Совете ЕС.