25 Ноября
13:54
Как отмечает пресс-служба правительства РФ, это первая встреча Дмитрия Медведева с новым главой финского правительства, сформированного в июне 2019 года по итогам парламентских выборов.
13:38
Финский премьер-министр рассказал, чего ждёт от встречи с Медведевым
Проблемы климата и защиты Балтийского моря намерен обсудить с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым глава правительства Финляндии Антти Ринне. Об этом Ринне рассказал перед своим визитом в Москву в интервью, опубликованном 25 ноября.
13:20