Москва, , 13:11 — REGNUM В долгосрочном плане банковские вклады российских граждан будут расти, ведь пусть слабый, но рост экономики присутствует, инфляцию никто не отменял и т. д., заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя размеры банковских депозитов жителей России.

«В приоритете будут рублевые вклады. Многие банки уже отказались от вкладов в евро, а доходность долларовых депозитов сейчас около нуля.

Однако привлекательность банковских вкладов становится всё меньше, ключевая ставка Банка России сейчас снижена до 6,5%, помощник президента Андрей Белоусов назвал таргет в 5%.

Поэтому, вероятно, интерес граждан будет смещаться в сторону рынка акций, где дивидендная доходность в 10% даже по голубым фишкам — это абсолютно нормальное и обычное явление. Россия — щедрая душа», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, депозиты жителей России в банках составляют в среднем 200 тыс. рублей на человека.

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