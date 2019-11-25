Ростов-на-Дону, , 12:57 — REGNUM Японская компания «Сискан» намерена построить в Ростове-на-Дону высокотехнологичный российско-японский медицинский центр. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

«Наша основная задача — структурировать и реализовать проект. Структурировать — с точки зрения создания здания, системы управления, функционирования, то есть полностью реализовать этот проект. При строительстве этого центра мы хотим предложить инкорпорировать в него тот японский, самый современный опыт, который нами накоплен, и который может быть здесь востребован», — сказал председатель совета директоров компании Юкитоси Ямамото.

ИА REGNUM напоминает, что в 2020 году крупная бизнес-миссия из Японии посетит Ростовскую область. Также планируется подписать соглашение о сотрудничестве с южной японской префектурой Окинава.

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