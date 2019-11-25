Москва, , 12:42 — REGNUM Законопроект, направленный на борьбу с шаблонными договорами на кредит внесли в Госдуму депутаты во главе с вице-спикером нижней палаты парламента Ольгой Тимофеевой («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября.

Поправками запрещается включение в договор потребительского кредита (займа), определяющих право заемщика на ознакомление с индивидуальными условиями кредитования (заимствования) на сайте банка в интернете без раскрытия этих условий в содержании заключаемого договора потребительского кредита (займа), а также проставления кредитором в заранее напечатанной форме (в виде «галочек» и иных обозначений, выполненных типографическим способом) за заемщика согласия с условиями кредитования (заимствования), без его собственноручной подписи.

Также нормы обязывают банки указывать в условиях потребительского кредита (займа) стоимость, порядок и сроки отказа от предлагаемой за отдельную плату дополнительной услуги, оказываемой кредитором и (или) третьими лицами, а также при заключении сделки кредитования (заимствования) информировать заемщиков о данных условиях.

По мнению авторов, закон позволит заемщикам своевременно воспользоваться правом отказаться от навязанной или не нужной для них услуги страхования в течении «периода охлаждения».