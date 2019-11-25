Екатеринбург, , 12:49 — REGNUM Мэрия Екатеринбурга может приватизировать городское имущество на общую сумму 2,2 млрд рублей. Информация указана в плане приватизации на ближайшие три года, который внесли в гордуму.

В списке кандидатов на продажу — МУП «Екатеринбургобщепит», торговый дом «Железнодорожный». Всего в плане указано более 600 объектов, немалая часть списка состоит из нежилых помещений площадью до 100 кв. м.

Город может заработать на приватизации 800 млн рублей в 2020 году и по 710 млн рублей в 2021 и 2022 годах, считают в мэрии. План рассмотрят в комиссии гордумы по муниципальной собственности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге сорвалась приватизация МУП «Золушка». Предприятие, прославившееся после отравления детей, ликвидировали.

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