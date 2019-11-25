Курск, , 12:38 — REGNUM В Курске 80% теплосетей требуют замены. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявил губернатор Роман Старовойт 23 ноября, инспектируя ремонт теплосети, из-за которой без горячей воды и отопления остались 20 тысяч человек.

Дополнительным фактором износа теплосетей является то, что в Курске нет ливневой канализации. Сточные воды попадают в тепловые каналы, трубы подвергаются коррозии и раньше становятся непригодными. Поэтому, по мнению губернатора, проблему нужно решать комплексно.

Как уже сообщало ИА REGNUM, первая авария произошла вечером 21 ноября на улице 50 лет Октября. Без горячей воды и отопления остались 72 жилых дома на девяти улицах в Центральном округе. На следующий день, 22 ноября, теплосеть прорвало на улице Студенческой, и без тепла остались уже 159 домов, школы и детсады — почти 20 тысяч человек.

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