Пермь, , 12:33 — REGNUM В Пермском крае на заводе TENTORIUM RULAND 25 ноября состоялось открытие новой высокопроизводительной линии по производству спортивного питания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

По словам руководства завода, уникальность нового производства в том, что апибатончики изготавливаются в мягком режиме с сохранением всех ценных свойств мёда и продуктов пчеловодства. Губернатор Максим Решетников подчеркнул — уникальность новой производственной линии в том, что производство поддерживает целую сельскохозяйственную отрасль — пчеловодство, а каждое созданное здесь рабочее место позволят создавать не менее трех — в сельских территориях.

Стоит отметить, инвестиций в проект оцениваются в 60 млн рублей, половина средств ушло на разработку и клинические испытания продукции. Новая линия способна производить 9 тыс. упаковок батончиков в час.

«Научно доказано, что апибатончики снижают риск возникновения инфаркта и инсульта, защищают от стресса, помогают в восстановлении сил после физических нагрузок», — сказали в пресс-службе краевой администрации и добавили, что сегодня апибатончик в питании используют члены 20 олимпийских сборных России.