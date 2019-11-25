Тюмень, , 12:24 — REGNUM Один из тюменцев накопил долг в пять миллиардов рублей. На данный момент он отбывает наказание в колонии-поселение за мошенничество, сообщает 72.ru.

Бывший крупный бизнесмен региона Фёдор Х. оказался в многомиллиардном долгу у ООО «ВТБ Пенсионный администратор».

Согласно решению арбитражного суда бизнесмен признан банкротом и до 14 февраля 2020 года должен пройти процедуру реструктуризации задолженности.

Ранее Фёдор Х. руководил региональным представительством «Сибнефти». С 2016 года отбывает назначенные судом семь лет заключения в колонии-поселении.