Москва, , 12:21 — REGNUM Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, проведение которого ранее планировалось на 4 декабря, состоится 5 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

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В тот же день планируется провести и конференцию стран — участниц ОПЕК.

«Кажется, заседание мониторингового комитета пройдет утром 5 декабря, а министерская встреча ОПЕК — днём», — сказал собеседник агентства.

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На следующий день, 6 декабря, ожидается проведение заседания всех стран — участниц соглашения ОПЕК+.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министерская встреча ОПЕК была назначена на 6−7 декабря. Как заявила заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова, на встрече ОПЕК с высокой вероятностью будет принято решение о сокращении добычи нефти с 2019 года. При этом, по её словам, самой большой загадкой встречи является величина, на которую нефтяной картель будет сокращать производство. Слишком сильно сокращать добычу не будут, скорее всего, масштабы урезания добычи могут не превысить 1,0−1,4 млн баррелей в сутки, предполагает эксперт.