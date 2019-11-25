Москва, , 12:18 — REGNUM В России за неделю (18−24 ноября) отмечено снижение оптовые цены на мороженую рыбу. Тенденция по снижению цен сохраняется, сообщили в Росрыболовство.

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В частности, на Дальнем Востоке подешевел минтай, сельдь и камбала — на 2,5%, 3,3% и 6,3%, до 115 руб., 58 руб. и 75 руб. за кг соответственно. В центральных регионах атлантическая сельдь подешевела на 5,7%, до 83 руб. за кг.

Уровень потребительских цен на мороженую неразделанную рыбу с 12 по 18 ноября остался на уровне прошлой недели. Розничные цены стабилизировались.

Как сообщало ИА REGNUM, российско-норвежская комиссия по рыболовству согласовала условия промысла по основным видам рыб Баренцева моря на 2020 год.

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