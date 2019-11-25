Чита, , 12:13 — REGNUM В преддверии начала работы по новой схеме обращения с твёрдыми коммунальными обходами, в Забайкалье объявили войну санкционированном свалкам. Как пояснил исполняющий обязанности министра природных ресурсов Забайкальского края Олег Некрасов, слова которого цитирует губернаторское пресс-служба, уже удалось ликвидировать 900 таких объектов, что составляет больше половины от имеющихся.

«Всего вывезено 182 тысячи кубических метров мусора. По оставшимся 700 свалкам подрядными организациями ведется работа. До конца года планируем все завершить», — пояснил чиновник.

Напомним, в основу территориальной схемы обращения с ТБО в Забайкалье положен механизм управления региональной системой управления с отходами, основанный на зонировании территории края по принципу отнесения нескольких муниципальных районов или городских округов на административно-производственные округа (их 7) и устройство в каждом из них по одному межмуниципальному экологическому отходоперерабатывающему комплексу (МЭОК). Суммарная мощность переработки отходов всех объектов МЭОК по окончании строительства должна составить более 670 тыс. тонн в год.

Однако с приходом нового руководства, в Забайкальском крае так называемую мусорную реформу решено было отложить на год.

Читайте также: Задержали на целый год: в Чите назвали проблему на пути «мусорной» реформы