Чебоксары, , 12:11 — REGNUM В Чувашии сократился внешнеторговый оборот, сальдо по итогам девяти месяцев было отрицательным и составило $87,9 млн. Большая часть в структуре внешнеторгового оборота приходится на импорт продукции. Об этом ИА REGNUM сообщили в Чувашстате со ссылкой на данные Приволжского таможенного управления.

Внешнеторговый оборот в январе-сентябре 2019 года составил в текущих ценах $367,9 млн, что на 11,6% меньше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. В структуре внешнеторгового оборота торговля со странами дальнего зарубежья принесла $227,3 млн (-12%), со странами СНГ — $140,5 млн (-11%).

Объём экспорта за указанный период уменьшился на 5,6% и составил $140,5 млн. Объём импорта сократился на 15% — до $227,9 млн. Доля экспорта во внешнеторговом обороте составляла 38%, импорта — 62%.

Сальдо торгового баланса сложилось отрицательное и составило — $87,9 млн долларов (в январе-сентябре 2018 года сальдо было отрицательное: — $119,9 млн долларов).

Ранее отмечалось, что в январе-сентябре 2019 года внешнеторговый оборот России составил $485 млрд, что на 3% меньше уровня января-сентября 2018 года. Экспорт упал на 5%, импорт почти не изменился. При этом Россия экспортирует почти вдвое больше товаров, чем импортирует ($310 млрд против $175 млрд).