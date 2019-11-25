Самарканд, Узбекистан, , 12:10 — REGNUM Соглашение о сотрудничестве подписали представители хокимията (администрации) Самарканда и футбольного клуба «Реал Мадрид». Об этом сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана.

Отмечается, что в рамках соглашения стороны намерены открыть академию футбола в Самарканде. Кроме того, иностранные инвесторы представили проекты строительства международного аэропорта, парка развлечений, кинотеатра IMAX и других объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, 22−23 ноября в Самарканде состоялся инвестиционный форум с участием 310 представителей из 31 страны мира. В рамках форума подписано 146 соглашений на общую сумму $1,3 млрд.

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