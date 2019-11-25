Москва, , 12:12 — REGNUM Строительство моста через реку Лену может начаться в первом квартале 2020 года. Об этом заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих в ходе «правительственного часа» в Совфеде, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября.

«Он (проект) в ближайшие дни поступит к нам в министерство транспорта, мы готовы будем после всевозможных процедур ранжирования, которые предусмотрены сегодня действующим порядком, предоставить его на рассмотрение проектному комитету. Я думаю, что это произойдет в первом квартале 2020 года», — заявил Дитрих, отвечая на вопрос о начале строительства моста над рекой Леной.

Он также напомнил, что Федеральное дорожное агентство уже ознакомилось с проектом моста и поддержало его.

«Сегодня разработчики проектной документации подготовили для субъекта РФ предложения по структурированию этого проекта, он сделан в форме концессии — взимания платы с грузовых автомобилей для переезда через реку Лена», — отметил Дитрих.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, проект строительства моста через Лену уже поддержал президент РФ Владимир Путин.