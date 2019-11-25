Душанбе, , 12:08 — REGNUM С начала реализации правительством Таджикистана закона «Об амнистии» на свободу вышли 10 277 осужденных. Об этом сообщил начальник Главного управления исполнения уголовных наказаний минюста Таджикистана Мансурджон Умаров.

По словам Умарова, из общего количества амнистированных таджикистанцев, по данным на 20 ноября, на свободу вышли 288 женщин, 149 несовершеннолетних, 858 человек, осуждённых за экстремизм. При этом у 6,1 тысячи человек сократились сроки отбывания наказания.

Однако Умаров выразил озабоченность тем, что заключенные не имеют постоянной работы, хотя более 90% из них трудоспособны. Он отметил, что в среднем лишь 20% трудоспособных заключенных имеют постоянное место работы, в то время как оставшиеся 80% являются безработными.

Напомним, что законопроект «Об амнистии» в честь 25-й годовщины принятия Конституции Таджикистана был одобрен парламентом страны и подписан президентом Эмомали Рахмоном 25 октября 2019 года.