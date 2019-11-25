Чита, , 12:03 — REGNUM Губернатор Забайкальского края Александр Осипов не уверен, что так называемый мусорный оператор — «Олерон+» — сможет вовремя начать работу, сообщает ZAB.RU.

Говоря об этом, глава региона привёл довод о том, что на сегодняшний день региональный мусорный оператор работает только с 20 населёнными пунктами, тогда как в регионе их больше 800.

«Вы уверены, что регоператор сможет это сделать? Или в неделю будем пять населенных пунктов брать?», — такой вопрос Осипов задал и.о. министра природных ресурсов Олегу Некрасову.

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно территориальной схемы обращения с ТБО в Забайкалье, регион разделён на семь административно-производственных округов. Суммарная мощность переработки отходов всех объектов МЭОК по окончании строительства должна составить более 670 тыс. тонн в год.

Также территориальной схемой до 2026 года рекомендуется построить семь полигонов для захоронения ТКО, организовать восемь предприятий по сортировке и 29 площадок временного накопления ТКО, 25 мусороперегрузочных станций. Это миллиардные затраты.

К тому же, вопросы о причинах появления в регионе московского оператора ООО «ОЛЕРОН+» уставный капитал которого составляет всего 10 тысяч рублей, возникали раньше. Поэтому Забайкальский край стал один из немногих регионов, где с 1 января 2019 г. не перешли на новую схему обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

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