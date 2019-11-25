Самарканд, Узбекистан, , 12:02 — REGNUM Более 140 соглашений на общую сумму $1,3 млрд подписано в рамках инвестиционного форума в Самарканде, сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Узбекистана.

Форум прошел с 22 по 23 ноября. В мероприятии приняли участие 310 представителей из 31 страны мира, в том числе губернатор итальянской Ломбардии Аттило Фонтана.

В рамках форума была организована выставка производителей промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции Самарканда. Состоялся ряд встреч между представителями бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых девяти месяцев 2019 года объем иностранных инвестиций в основной капитал Узбекистана составил 52,5 трлн сумов ($5,53 млрд по курсу на 28 октября), что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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