Воронеж, , 12:01 — REGNUM Андрей Самойлов назначен на пост генерального директора «Воронежской горэлектросети», об этом сообщила пресс-служба компании «Россети».

Ранее Самойлов работал в должности первого заместителя директора «Россети Центр Тверьэнерго».

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре АО «Санаторий «Энергетик», который входит в структуру ПАО «Россети», стал победителем конкурса на приобретение 100% акций «Воронежской госэлектросети». Компания предложила цену в 1 млрд 533 млн 898 тыс. 805 руб.

Добавим, что ранее генеральным директором «Воронежской горэлектросети» работал Сергей Дмитриев, занявший пост после увольнения в июне 2019 года Руслана Кочетова. Последний является фигурантом уголовного дела о покушении на мошенничество.

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