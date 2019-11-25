Москва, , 11:59 — REGNUM Рост инфляции в РФ сдерживается нищетой населения, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он 25 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра финансов РФ Антона Силуанова, который заявил, что по итогам 2019 года инфляция будет ниже 3,8%.

«Все прекрасно понимают, что рост цен намного выше и что реальная инфляция как минимум в два раза превышает ту, которую публикуют чиновники, — сказал Жуковский. — Центробанк в своих отчётах приводит цифру, что так называемая «наблюдаемая населением» инфляция стабильно выше 10%. А то, чем занимается Силуанов, это мантры, это сотрясание воздуха и попытка сказать, что в российской экономике якобы всё хорошо. Силуанов на другой планете, и ему чихать, как люди живут. Человек, у которого доходы составляют десятки миллионов рублей, не ходит, как простые смертные, в те магазины, куда ходит основная часть населения, у него нет проблем с оплатой ЖКХ».

При этом Жуковский отметил, что власти РФ сами разгоняют инфляцию, повышая налоги и вводя различные сборы, таким образом провоцируя инфляцию издержек. А единственное, что сдерживает инфляцию, так это, по мнению Жуковского, нищета населения и пустые карманы жителей РФ.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, выступая на заседании Совета Федерации РФ, Силуанов заявил, что инфляция по итогам 2019 года может быть не 4,3%, а 3,8%. Кроме того, министр уточнил, что инфляция «на самом деле будет ещё

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