Анкара, , 12:06 — REGNUM Министр по вопросам транспорта и инфраструктуры Джахит Турхан заявил о том, что с запуском нового высокоскоростного поезда YHT на линии Анкара — Стамбул время в пути между юридической и культурной столицами страны сократится.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Джахит Турхан отметил: «Новый монорельс Доганчай, проложенный между Анкарой и Стамбулом, позволяет сократить время нахождения в пути на полчаса. Он состоит из 3 частей. Протяженность маршрута составляет 14 километров, ввод в эксплуатацию его первой части запланирован на конец 2020 года. Таким образом, путь от Анкары до Стамбула сокращается на 10 минут».

Министр добавил, что, при вводе в эксплуатацию всех частей тоннеля, от одного города до другого можно будет добраться за 4 часа вместо 4,5.