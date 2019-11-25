Душанбе, , 11:47 — REGNUM С начала 2019 года в Таджикистане на свет появилось более 162 тысяч человек, при этом количество умерших составило 25 тысяч человек, из них 1,5 тысячи — дети в возрасте до одного года.

В агентстве по статистике при президенте страны отмечают, что регистрация умерших за три квартала 2019 года увеличилась на 4,4% в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.

По данным статагентства, «общие коэффициенты рождаемости и смертности, по предварительной оценке, составили соответственно 23,6 и 3,6 на 1 тыс. населения».

За последний год численность населения Таджикистана выросла до 9 млн 258,1 тыс. человек или на 2,2%.

Так численность населения Хатлонской области — более 3,3 млн человек, Согдийской — более 2,6 млн человек, Районов республиканского подчинения (РРП) — свыше 2,1 млн человек, Душанбе — 855,1 тыс. человек, Горно-Бадахшанской автономной области — 26,5 тыс. человек.

При этом, по данным статистиков, увеличение регистрации умерших можно наблюдать практически во всех областях и регионах страны за исключением ГБАО.

Отметим, что эксперты бьют тревогу в связи с интенсивным ростом населения. Страна уже сегодня не в состоянии обеспечить население рабочими местами с приемлемой зарплатой — работоспособные граждане массово выезжают в трудовую миграцию. Чем будет заниматься подрастающее сейчас поколение через 15 лет — вопрос открытый.