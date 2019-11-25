Бишкек, , 11:45 — REGNUM В Киргизии ставки по ипотечным кредитам уже снижены вдвое — с 14% до 7%, а сейчас ведется подготовка к их уменьшению до 6% годовых. Об этом сообщил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, передает «Кабар».

По словам главы государства, в настоящее время ипотечные займы от лица государства предоставляет только Государственная ипотечная компания.

Однако, как отмечает Жээнбеков, вскоре в программе ипотечного кредитования будет задействован «Росинбанк», который недавно был переименован в «Керемет банк» — эта финансовая организация выдаст около 1 млрд сомов (912 млн рублей) кредитов на приобретение жилья.