Москва, , 11:31 — REGNUM Следующая встреча по транзиту газа через Украину намечена на 29 ноября, об этом заявил заместитель министре энергетики РФ Анатолий Яновский.

«(Встреча) потенциально запланирована на пятницу. Но она может быть в разном режиме: видеоконференция или очная», — цитирует его ТАСС.

По его словам, Минэнерго позитивно оценивает итоги встречи по транзиту газа, которая состоялась 20 ноября. В настоящее идет отработка корпоративных документов, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Газпром предложил «Нафтогазу» продлить действующий контракт на транзит газа по украинской территории. Другим вариантом, который предлагает Москва Киеву, является новое соглашение по транзиту, заключённое до 2021 года. Но для этого, отмечает российская сторона, нужно обнуление взаимных претензий.

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