Лос-Анджелес, США, , 11:32 — REGNUM Французская компания Bugatti не намерена переходить на полностью электрические агрегаты до конца следующего десятилетия, заявил глава компании Стефан Винкельманн. Об этом сообщается на сайте Autocar.

Своё заявление Винкельманн сделал на автомобильном салоне в Лос-Анджелесе. Он подчеркнул, что Bugatti останется верна бензиновым моторам до того момента, пока их использование не будет запрещено.

Глава компании уверен, что двигатель внутреннего сгорания является наиболее передовым способом питания машины. Однако Винкельманн не исключает выпуска компанией электрокаров. При этом он сказал, что, когда Bugatti на электрической тяге появится на авторынке, то «это будет лучший электромобиль на рынке».

Напомним, автокомпания Bugatti для компенсации влияния своих машин с ДВС на окружающую среду намерена сажать каждый год по 4 тыс. деревьев, а предприятие бренда перейдёт на использование альтернативных источников энергии.

Читайте также: Компания Bugatti представила гиперкар Centodieci стоимостью $9 млн