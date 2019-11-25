Рубцовск, Алтайский край, , 11:22 — REGNUM История с закрытием КГБУЗ «Противотуберкулёзный диспансер Рубцовск» (Алтайский край), персонал которого поэтому случаю устроил бунт и ходатайствовал о снятии главного врача учреждения с занимаемой должности, получила дальнейшее развитие. Региональный минздрав официально уведомил о том, что у чиновников якобы нет окончательного решения о закрытии данного медицинского учреждения.

Тому предшествовала неудачная попытка группы депутатов Рубцовскго городского парламента побывать в диспансере и лично оценить масштаб проблем с кадрами и невыплатой заработной платы. Народных избранников попросту не пустили в стационар, мотивировав это тем, что для такого визита необходимо предварительная договорённость.

«Туберкулезная больница — это режимное учреждение, в котором необходимо соблюдать определенные требования. В том числе при посещении больницы все пациенты должны быть оповещены о проведении мероприятия. Именно этими правилами посещения стационарных медицинских организаций руководствовались сотрудники Лебяжинской туберкулезной больницы 22 ноября, не пропустив депутатов рубцовского совета и представителей администрации города», — говорится в официальном сообщении краевого минздрава.

Что касается будущего КГБУЗ «Противотуберкулёзный диспансер Рубцовск», что чиновники пообещали 26 ноября провести выездное совещание с участием главного фтизиатра региона, после которого будет принято соответствующее решение.

Но я уже сейчас понятно, что руководство минздрава не собирается отказываться от идеи с переводом пациентов на площадку Лебяжинской туберкулезной больницы (стационар находится в 50 км от города).

«Для более комфортного размещения пациентов в стационаре избежать временного перевода больных с определенными формами туберкулеза в Лебяжинскую туберкулезную больницу не получится», — заявляют чиновники.

Они настаивают что в Лебяжинском стационаре «учтены все меры по безопасности участников и соблюдены права пациентов на защиту сведений, составляющих врачебную тайну».

Уже сообщал ИА REGNUM, ранее коллектив рубцовского противотуберкулезного диспансера говорил о том, что перевод пациентов в Лебяжинскую туберкулезную больницу не решит проблемы потому, что в этом стационаре тоже отсутствуют необходимые боксированные палаты, система вентиляции, а из фтизиатров есть только один штатный врач преклонного возраста (не считая главного врача).

Сотрудники рубцовского диспансера просят сократить коечный фонд, но не закрывать их стационар совсем, а также подобрать более подходящее здание для амбулаторно-поликлинической службы.

Также напомним, что за последние месяцы это уже третье письмо, которое коллективы алтайских медиков направляет чиновникам алтайского края с просьбой решить их проблемы.

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