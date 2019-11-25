Сеул, , 11:24 — REGNUM В 2019 году объем венчурных инвестиций в Южной Корее достиг рекордной отметки. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства малого, среднего и венчурного бизнеса страны.

Согласно опубликованным данным, с января по октябрь 2019 года объём венчурных инвестиций составил 3,52 трлн вон (~$2,99 млрд), что на 21,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2018 году данный показатель составил 3,42 трлн вон (~$2,9 млрд).

Известно, что больше всего средств было инвестировано в биотехнологии (984,1 млрд вон, ~$836,9 млн)

Как отмечают в министерстве, увеличение объёмов венчурных инвестиций связано с поддержкой правительства, активизацией инвесторов в частном секторе, формированием дополнительных фондов.

Предполагается, что к концу года данный показатель может превысить отметку в 4 трлн вон (~$3,4 млрд).

Венчурные инвестиции — это, как правило, рисковые инвестиции, обладающие доходностью выше среднего уровня.