Якутск, , 10:54 — REGNUM Правительство Индия пригласило дальневосточников — выпускников вузов на стажировку в республику по разным направлениям. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта поддержало инициативу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Есть одно условие — выпускник должен иметь опыт работы не менее пяти лет.

«Программа рассчитана на 50 дальневосточных специалистов. Сейчас мы формируем список. Предполагается, что от каждого региона Дальнего Востока поедут группы 5−7 человек», — пояснил генеральный директора АНО АПИ Леонид Петухов.

Предлагаются стажировки по 22 направлениям: в сфере сельского хозяйства, банковского и инженерного дела, экологии, госуправления, образования, здравоохранения, информационных технологий, телекоммуникаций, управления человеческими ресурсами, проектного управления, городского планирования, международной торговли, электроэнергетики.

Всю программу стажировок финансирует принимающая сторона. Стажировки проводят 47 учебных заведений Индии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индии свёл счёты с жизнью студент по обмену из Японии.