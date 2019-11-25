Москва, , 11:21 — REGNUM Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о федеральном бюджете на 2020−2022 годы, передает корреспондент ИА REGNUM 25 ноября.

Федеральный бюджет на очередную трехлетку правительство рассчитало на основе прогноза социально-экономического развития от Минэкономразвития. Так, ожидается, что цена на нефть марки Urals в 2020 году составит 57 долларов за баррель. При этом бюджет принят с учетом так называемого бюджетного правила — все доходы от продажи нефти выше базовой стоимости (42,7 доллара за баррель) будут направлены в резерв и пополнят Фонд национального благосостояния (ФНБ).

Инфляция в 2020 году составит 3%, а в 2021-м и 2022 годах вернется на целевой уровень в 4%. При этом рост экономики в 2020 году замедлиться до 1,7%, но в 2021-м и 2022 году рост ВВП превысит 3%. Таких показателей правительство хочет достичь за счет роста инвестиций.

Доходы госсметы в 2020 году составят 20,4 трлн рублей. К 2022-му поступления вырастут до 22,1 трлн рублей. Расходы в свою очередь составят 19,5 трлн рублей, а к 2022 году увеличатся до 21,8 трлн рублей. Соответственно, все три года госсмета будет профицитной — в 2020 году она достигнет 0,8% от ВВП, а к 2022 году снизится до 0,2% ВВП.

Основные расходы федерального бюджета 2020−2022 годов будут связаны с реализацией нацпроектов. На эти цели в течение трех лет уйдет порядка 7 трлн рублей. Так, в 2020 году на нацпроекты уйдет 1,98 трлн рублей, в 2021 году — 2,2 трнл рублей, а в 2022 году — 2,69 трлн рублей.

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