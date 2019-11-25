Москва, , 10:40 — REGNUM По итогам первых трёх кварталов 2019 года первое место по продажам спортивно-утилитарных автомобилей (сегмент SUV) в России заняли машины корейского бренда Hyundai. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

С января по сентябрь в России было продано 76,2 тыс. автомобилей сегмента SUV компании Hyundai.

Вторую строчку данного рейтинга занимают автомобили французского бренда Renault. За отчётный период было реализовано 53,6 тыс. единиц таких авто. На третьем месте расположились машины японского автопроизводителя Nissan. За январь-сентябрь в России было куплено 47,2 тыс. спортивно-утилитарных машин данного бренда.

Четвёртое и пятое места соответственно занимают машины автокомпаний Toyota (43 тыс. ед.) и KIA (37,9 тыс. ед.).

Также в десятку самых продаваемых спортивно-утилитарных автомобилей попали: Volkswagen (31,4 тыс. ед.), Mitsubishi (27,5 тыс. ед.), Lada (23,5 тыс. ед.), BMW (18,1 тыс. ед.) и Skoda (17,5 тыс. ед.).

Напомним, с января по сентябрь 2019 года в РФ было куплено 516,6 тыс. новых кроссоверов и внедорожников. При этом их доля на российском автомобильном рынке составила более 43% от всех проданных машин.

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