Москва, , 10:25 — REGNUM Рейтинг регионов России, в которых зарегистрировано самое большое количество легковых автомобилей американских марок, составило аналитическое агентство «Автостат».

По данным агентства, всего на начало второго полугодия 2019 года в стране числится порядка 3,3 млн легковых авто американских марок — это 7,4% всего российского автопарка. Причем самыми популярными американскими брендами в России являются Chevrolet и Ford, на долю которых приходится 94% таких машин.

Возглавляет этот рейтинг Москва, где зарегистрировано 325,8 тыс. легковых машин американских марок. На втором месте — Московская область. Численность автомобилей из США там составляет 271,1 тыс. единиц. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург с показателем 191,2 тыс. экземпляров.

Всего на три перечисленных выше субъектов России приходится 24% всех авто американских марок, зарегистрированных в России.

Также в этот список попали Краснодарский край (135,7 тыс. ед.), Свердловская область (111,3 тыс. ед.), Ростовская область (101,6 тыс. ед.), Татария (94,3 тыс. ед.), Нижегородская область (91,9 тыс. ед.), Башкирия (84,8 тыс. ед.) и Челябинская область (83,4 тыс. ед.).

Напомним, американский внедорожник Jeep Wrangler стал победителем на автовыставке Specialty Equipment Market Association (Sema) Show в Лас-Вегасе среди полноприводных машин сегмента SUV.

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