Барнаул, , 10:20 — REGNUM Для удобства авиапассажиров авиакомпания S7 открыла новый рейс сообщением Барнаул-Новосибирск. Из официальной информации, опубликованной на сайте международного аэропорта Барнаула, известно, что данный рейс стартует со 2 января 2020 года на современном комфортабельном ВС Embraer 170 вместимостью 78 пассажиров.

Время в пути составит 50 минут, а стоимость билетов — от 1930 руб. в одну сторону.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ранее о совершенно новых направлениях — Барнаул, Кемерово, Магнитогорск, Нижнекамск и Ульяновск — известило Федеральное агентство воздушного транспорта. С учётом новых направлений общее количество маршрутов из «Толмачёво» в 2020 году превысит 100.

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