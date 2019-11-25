Москва, , 10:18 — REGNUM Обязывающее соглашение о продаже своей украинской дочерней компании — оператора «ВФ Украина» — подписала компания «МТС». Покупателем выступает крупнейший азербайджанский мобильный оператор Barkcell, говорится в сообщении МТС.

Сумма сделки составит $734 млн, включая отложенный платеж около $84 млн. В ближайшее время состоится передача акций.

МТС продает украинскую «дочку» в рамках обновленной стратегии, предполагающей концентрацию усилий на российском рынке, пояснил президент МТС Алексей Корня.

Единственный акционер «ВФ Украина» — компания Preludium BV в Нидерландах. Полный пакет акций этой компании МТС продает через свою дочернюю компанию Allegretto Holding S.a.r.l. (Люксембург). В последней МТС также владеет полным пакетом акций.

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