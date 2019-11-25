Москва, 25 ноября 2019, 10:04 — REGNUM То, что министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о необходимости рассмотреть плюсы и минусы освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ), говорит о том, что он не знает уже сложившейся общемировой практики. Об этом 25 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Напомним, как сообщалось ранее, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о необходимости изучить все плюсы и минусы инициативы по освобождению малоимущих граждан России от уплаты налога на доходы физических лиц.
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