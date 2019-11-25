Москва, , 10:04 — REGNUM То, что министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о необходимости рассмотреть плюсы и минусы освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ), говорит о том, что он не знает уже сложившейся общемировой практики. Об этом 25 ноября корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

«Это общемировая практика. Так что плюсы и минусы этого дела не нужно анализировать, потому что любой студент второго курса вам о них расскажет на автопилоте в режиме сдачи зачёта, — сказал Делягин. — И когда господин Силуанов говорит, что относится к этому как к чему-то новому, что нужно анализировать, он просто демонстрирует свой профессиональный уровень. Перед нами тот случай, когда действительно любая домохозяйка справилась бы с управлением государством лучше, чем министр нынешнего правительства».

Напомним, как сообщалось ранее, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил о необходимости изучить все плюсы и минусы инициативы по освобождению малоимущих граждан России от уплаты налога на доходы физических лиц.

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