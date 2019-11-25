Додома, , 09:39 — REGNUM Танзания была названа страной, в которой производят наиболее качественный, чистый и дорогостоящий рис в Восточной Африке. Об этом передает газета Nipashe со ссылкой на заявление эксперта в сфере сельского хозяйства из Мозамбика во время визита в Танзанию.

По словам Джейми Гадо, которого сопровождала группа специалистов по рисоводству, в сфере производства риса в Танзании в основном задействованы женщины.

Он добавил, что несмотря на изношенность сельскохозяйственной техники и инфраструктуры, фермеры Танзании выращивают рис, который по качеству превосходит рис из других стран региона.

«Мы стали свидетелями ряда трудностей, однако местные производители выращивают качественный рис, однако еще одна их проблема — отсутствие стабильного рынка сбыта, и я советую всем причастным правительственным институтам обратить внимание на проблему и оказать помощь фермерам, чтобы те начали продавать рис в большом количестве по всему континенту», — заявил Гадо.

Специалисты посетили Танзанию для обмена опытом и получения знаний о том, как выращивать качественный рис, передает издание.