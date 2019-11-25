Москва, , 09:32 — REGNUM Котировки нефти 22 ноября попытались продолжить двухдневный рост и даже обновили максимумы двухмесячной давности в районе $64,25 за баррель. Однако удержаться на достигнутых высотах Brent не удалось, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Во второй половине дня игроки перешли к фиксации прибыли и вернули баррель на исходные позиции в области $63,60. В итоге фьючерсы завершили неделю символическим приростом.

В середине торговой пятидневки энтузиазм нефтетрейдеров подогрела новая волна слухом о том, что на декабрьском саммите страны ОПЕК+ могут принять решение о более глубоком сокращении добычи. Также на руку быкам сыграл более благоприятный отчет минэнерго США в сравнении с оценкой API. Тем временем сигналы с торгового фронта выглядели противоречиво, препятствуя развитию бычьего импульса на рынке.

Пятничная статистика от Baker Hughes показала, что на прошлой неделе число активных буровых в США сократилось еще на три единицы, до 671 шт., обновив минимумы мая 2017 года. Это вкупе с позитивными сигналами из Китая может подтолкнуть к росту рисковые активы, включая нефть, на старте новой недели.

В частности, на минувших выходных Пекин дал понять, что ужесточит наказание за нарушение прав интеллектуальной собственности, и это можно расценить как шаг на пути к выполнению требований Трампа. Соответственно, вероятность заключения промежуточной сделки растет, тем более что 22 ноября американский лидер подтвердил, что соглашение уже близко.

На этом фоне в ближайшей перспективе Brent может предпринять новые попытки пробоя уровня $64 за баррель и бросить вызов вышеупомянутым минимумам, в районе которых проходит 200-дневная скользящая средняя. Если же на мировых рынках найдется предлог для продаж рисковых активов, игроки продолжат фиксировать прибыль», — считает эксперт.

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