Москва, , 09:23 — REGNUM Перспективная автомобильная трасса Москва — Казань может быть продлена до Владивостока, сообщил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко, передаёт ТАСС.

Первый участок новой скоростной дороги Москва — Владимир начнут строить в 2020 году. До Казани трасса, согласно планам, должна добраться в 2027 году.

«Мы бы хотели, чтобы она дошла до Владивостока. Когда это будет? Пока в планах на 2030 год доехать до Екатеринбурга. Хотя уже через пару лет мы будем решать, куда пойдем дальше», — сказал Петушенко.

Он также отметил, что транспортный коридор с севера на юг от Санкт-Петербурга до Краснодарского края будет закончен в 2022 году. Строительство скоростной трассы во Владивосток, по мнению главы компании, будет зависеть от экономического состояния страны.