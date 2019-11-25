Москва, , 09:20 — REGNUM По итогам октября 2019 года юрлицам в РФ было продано 3057 машин южнокорейской компании KIA, что на 10% больше, чем год назад. Об этом сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.

По итогам отчётного периода доля корпоративных сделок KIA составила 15% от всего объема продаж машин KIA в РФ. С января по октябрь 2019 года дилеры компании продали юрлицам в России 26 150 автомобилей, что на 7% больше, чем год назад.

Всего в октябре текущего года в РФ была приобретена 20 141 машина, что на 4% меньше, чем в октябре 2018 года. А по итогам января-октября 2019 года в России было реализовано 188 282 машины бренда KIA, что на 0,1% меньше, чем годом ранее.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, доля машин южнокорейской компании в России составляет 13,2%.

Напомним, первое место среди внедорожников, по версии американского автомобильного журнала Motor Trend, занял автомобиль KIA Telluride.

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