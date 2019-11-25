Ташкент, , 09:07 — REGNUM Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана признанно самым передовым государственным органом в сфере развития экосистемы предпринимательства, сообщает издание UzDaily.

Данное решение было принято в рамках глобальной недели предпринимательства, которая проводится в 160-и странах мира. В Ташкенте организацией мероприятий занимается филиал Глобальной сети предпринимательства GEN, а также другие узбекистанские организации.

Отметим, в мероприятиях глобальной недели предпринимательства в Узбекистане в 2019 году участие приняли более 2 тыс. гостей и 40 местных и зарубежных предпринимателей.

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