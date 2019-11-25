Москва, , 09:03 — REGNUM Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев одобрил жёсткие критерии для инвестиций из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Условия инвестирования подготовил Минфин, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

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Два параметра станут ключевыми критериями инвестирования: первый — доля ФНБ в финансировании проекта (должна составлять 20% максимум), второй — минимальная доходность вложений ФНБ (на уровне ОФЗ).

Отмечается, что инвесторы будут вынуждены рисковать своими деньгами. Получить деньги будет непросто.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на форуме «Россия зовет!» президент РФ Владимир Путин заявил, что из ФНБ «деньги на нефть и газ» расходоваться не будут.

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