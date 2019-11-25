Томск, , 09:02 — REGNUM Поставки промышленной продукции Томской области крупнейшему российскому бизнесу в 2019 году достигнут 15 миллиардов рублей. Об этом на совещании по реализации федерального проекта «ИНО Томск» 25 ноября заявил томский губернатор Сергей Жвачкин.

Как сообщили ИА REGNUM в областной администрации, совещание, посвящённое 50-летнему юбилею томской академической науки, проходит с участием президента Российской академии наук (РАН) Александра Сергеева.

По словам Сергея Жвачкина, один из приоритетов работы в рамках проекта «ИНО Томск» — импортозамещение.

«Мы в Томской области занялись импортозамещением ещё в 2012 году, за два года до санкций и чёрных списков», — отметил губернатор.

По его словам, Томская область «сумела убедить» руководителей «Газпрома», «Газпром нефти», «Интер РАО», «Россетей» и «СИБУРа» в том, что регион «обладает промышленным и научно-образовательным потенциалом для создания высокотехнологичного оборудования в интересах крупнейших компаний».

Комментируя результаты работы томских промышленников, губернатор подчеркнул, что такого результата регион добился благодаря участию в «дорожных картах» по «расширению использования томской продукции и технологий местных университетов и академических институтов».

Как сообщало ИА REGNUM, 24−25 ноября в Томской области работает президент Российской Академии наук Александр Сергеев.

Читайте также: Президент РАН посетит вуз в Томске