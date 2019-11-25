Бузулук, Оренбургская область, , 09:02 — REGNUM В западном Оренбуржье долги за потребленные энергоресурсы составляют более 400 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе оренбургского филиала Группы «Т Плюс».

Электрический свет Дарья Антонова © ИА REGNUM

Задолженность жителей (физлиц) за электричество составляет 112 млн рублей, юридические лица задолжали около 300 млн рублей.

В компании подчеркнули, что в борьбе с должниками приходится идти на крайние меры — ограничивать электроснабжение, накладывать арест на имущество. Так, в октябре 2019 года электричество отключили у 95 абонентов, пока они не погасят свои долги.

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